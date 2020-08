Met komst van topzwemmers dankt openluchtbad Heino bezoekers voor corona-discipline

Na 13 jaar voelt oud-turn­ster Petra Witjes uit Heino eindelijk erkenning. ‘Nu voelt het alsof ik er mag zijn’

10:52 Petra Witjes (29) was in 2009 de eerste klokkenluider van turnmisbruik. Zeven jaar lang trainde ze met vader en dochters Wevers, in een regime van vernedering en mishandeling. Nu lijkt er eindelijk wat te gaan gebeuren in de verrotte turncultuur. Aan de keukentafel doet Witjes haar verhaal. Een monoloog.