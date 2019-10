Metaalhandelaar vecht door tegen gemeente Raalte

De Rechtbank in Zwolle veroordeelde Haverman, eigenaar van Sallandse Metaalhandel, medio augustus tot het weghalen van alle schroot op het van de gemeente gehuurde terrein aan de Wolthaarsdijk Westzijde. Hij en zijn broer kregen hiervoor tot en met 30 november de tijd. ‘Als ze dat voor die tijd lukt, dan hebben ze recht op een financiële tegemoetkoming van de gemeente van 20.000 euro. De broers moeten daarnaast achterstallige huur en de gebruiksvergoeding betalen aan de gemeente’, aldus de rechtbank.

Een kleine twee maanden na deze uitspraak is Haverman de wanhoop nabij: ,,Ik zit verschrikkelijk in de rats. Het is eigenlijk niet leuk hierover te praten. Mijn oud ijzer verkopen, kan ik niet, omdat de prijzen ontzettend onderuit zijn gegaan”, is het enige wat de ondernemer op dit moment kwijt wil. Voor het hoger beroep heeft hij een nieuwe advocaat in de arm genomen van wie hij de naam niet prijsgeeft. Hij vindt het goed dat de Stentor foto’s neemt van het opslagterrein. ,,Dan kunnen jullie zien dat er al veel metaal is weggehaald.”

‘Papieren’ zitting

Volgens een gemeentewoordvoerder dient het hoger beroep bij het gerechtshof in Leeuwarden op dinsdag 15 oktober. ,,Het is een ‘papieren’ zitting waarbij de partijen niet aanwezig zijn. De rechter neemt de stukken door. Wij verwachten een paar dagen later de uitspraak. Het hoger beroep stopt de ontruiming niet. De uitspraak van de rechter in Zwolle is en blijft uitvoerbaar. We hebben er alle vertrouwen in dat het terrein op 27 december ontruimd is.”

Sinds 1 december 1986 gold een huurovereenkomst tussen de gemeente Raalte en de vader van de broers Haverman. De vader overleed begin 2017 en twee zonen werden zijn erfgenamen. Per aangetekende brief liet de gemeente de Havermans op 8 november 2017 weten dat de huur van het terrein per 1 maart 2018 zou worden opgezegd. Zij wilden niet aan de eisen van de gemeente tegemoetkomen. Vandaar dat de gemeente uiteindelijk besloot naar de rechter te stappen.