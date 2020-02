Mijlpaal in horrordossier Olster Asfalt Fabriek: damwanden worden getrokken

Het saneren van het Olasfa-terrein groeide in al die jaren uit tot een horrordossier. Het saneringsproject kostte ruim 30 miljoen euro om meer dan 1000 ton zeer giftig afval te verwijderen. Het verwijderen van de damwanden hoort bij de afrondende fase van de saneringswerkzaamheden. Het gaat in totaal om 600 meter aan damwanden.

Afspraak omwonenden

De Provincie Overijssel laat weten dat vanaf de tweede week van januari het terrein gereed is gemaakt voor het verwijderen van de damwanden. Met de gemeente Olst-Wijhe en direct omwonenden is afgesproken om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Aan verschillende huizen hangen apparaten die het geluid en trillingen meten. Maar wat als het wel hinder veroorzaakt?

,,Dan krijgen wij een melding", zegt woordvoerder van Provincie Overijssel, Ingrid Heijman. ,,Als de meters een bepaalde waarde overschrijden dan krijgen we een melding. Dan leggen we het werk stil en gaan we op zoek naar de oorzaak. Als duidelijk is wat de overlast veroorzaakt passen we de manier van werken aan. Zo blijven we het de komende weken monitoren.”