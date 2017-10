'Mijn tastbare herinneringen zijn verdwenen, alsof mijn leven is gewist'

Op de zolder van Froukje van der Wal is asbest gevonden. Bij het saneren worden tegen de afspraak in haar persoonlijke spullen vernietigd. Daarmee is het verleden gewist van de vrouw die door hersenletsel al bijna geen herinneringen meer heeft.

Quote Juist mijn tastbare herinneringen zijn nu verdwenen. Alsof mijn leven is gewist. Froukje van der Wal Dat ze de enige foto van haar dochtertje – die kort na de geboorte stierf – is kwijtgeraakt, vindt Froukje van der Wal (51) het ergst. En daarnaast het schilderij met daarop haar twee zonen, de fotoalbums en vijf dagboeken. Alles vernietigd bij de sanering van de zolder in opdracht van Sité Woondiensten, nadat asbest was aangetroffen.



Van der Wal praat moeilijk, hoort slecht en beweegt zich buitenshuis onhandig. Ze is nah-er (nah staat voor 'niet aangeboren hersenletsel') na een herseninfarct 14 jaar geleden. ,,Door het infarct herinner ik me dingen slecht’’, zegt de bewoonster van een huurhuis in de Doetinchemse Schubertlaan. ,,Juist mijn tastbare herinneringen zijn nu verdwenen. Alsof mijn leven is gewist.’’



Er klinkt emotie in haar stem.

Lekkage

Een jaar geleden zag Van der Wal, die alleen woont maar geregeld wordt bezocht door zoon Robbert (26), een plas water op de vloer in het toilet op de begane grond. ,,Een plas met een raar kleurtje’’, zegt Robbert. De oorzaak blijkt lekkage op zolder. Woningbouwvereniging Sité wordt ingelicht en constateert dat er door de lekkage asbestvezels zijn vrijgekomen op de zolder.

Volledig scherm Robbert en zijn moeder Froukje van der Wal. © Theo Kock ,,Zolder en eerste verdieping worden afgesloten met rood-witte-linten door een saneerbedrijf’’, zegt Robbert. ,,Mijn moeder mag niet meer naar boven. Maar er liggen en staan wel allerlei spullen, ook spullen met emotionele waarde. Afgesproken wordt dat de saneerder van alle spullen foto's maakt en laat zien aan mijn moeder. Zodat die kan zeggen wat belangrijk voor haar is en wat behouden moet blijven.’’



Saneerbedrijf Bergevoet uit Doetinchem gaat aan het werk. Een klus van een week. Maar als het werk gedaan is, ontdekt Robbert dat alle spullen in een vrachtwagen zijn afgevoerd en vernietigd. Zonder dat zijn moeder één foto onder ogen heeft gehad. ,,Ik heb mijn moeder moeten vertellen dat al haar spullen vernietigd waren'', zegt de zoon. ,,Dat is geen leuke boodschap. Zeker niet aan een moeder die nah-er is en zich dus moeilijk kan verweren.’’

Fouten

Sité Woondiensten erkent dat er fouten zijn gemaakt en zegt de kwestie goed af te handelen. Een onafhankelijke taxateur stelt voor dat Sité 800 euro voor de schade betaalt. Maar Van der Wal weigert te tekenen.

,,Ik raadpleeg wat deskundigen waaronder een letselschade-advocaat en die zeggen dat het geboden bedrag veel te laag is’’, zegt Van der Wal. ,,Met die boodschap ga ik naar Sité, waarop prompt een nieuw voorstel komt: 3.000 euro, waarvan 2.000 materiële schade en 1.000 euro emotionele schade. Aanzienlijk hoger, terwijl 800 euro eerst het maximum was. Ik voel me niet serieus genomen.’’

Een en ander is terug te lezen in een brief van Sité aan Van der Wal, gestuurd op 7 juni 2017. Daarin staat dat Van der Wal zelf een expert heeft ingehuurd en die taxeert de waarde van de spullen op 8.000 euro. Volgens Sité gaat het om de nieuwwaarde. 'Het vergoeden van nieuwwaarde is niet gebruikelijk bij aansprakelijkheid', schrijft Sité. 'We gaan niet akkoord'.

In gesprek

Inmiddels zegt Sité Woondiensten de gang van zaken te betreuren. ,,Wij begrijpen hoe waardevol tastbare herinneringen zijn’’, zegt Ester Helming, woordvoerder van Sité. ,,We hebben juist extra service willen bieden vanwege de persoonlijke situatie van de bewoonster. Wij zijn met de bewoonster in gesprek over het vergoeden van de spullen. Daarnaast zijn we in gesprek met de saneerder. Of dit te voorkomen was geweest en om te zorgen dat dit in de toekomst niet weer gebeurt.’’

In een reactie ontkent saneerder Bergevoet fouten te hebben gemaakt: 'Saneren van asbest is aan strenge wet- en regelgeving gebonden. We hebben conform de regels gehandeld. Wij hebben ook geen andere afspraken met de bewoonster gemaakt. Wel hebben we begrip voor de impact op de bewoonster'.

Gezondheid

Van der Wal zegt genoegen te nemen met een bedrag van 7.500 euro. Maar ze maakt zich zorgen om haar gezondheid en die van haar zonen die zijn opgegroeid in dit huis. ,,We zijn 17 jaar blootgesteld aan asbest’’, zegt ze. ,,Ik moet er niet aan denken dat mijn kinderen hier de dupe van worden. Trouwens, dit is een rijtjeswoning. Hoe zit het met de asbest in de andere woningen?’’