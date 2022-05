Miljoenenproject Schoonhetenseweg loopt maanden vertraging op door onderzoek Rijkswaterstaat

Nu ‘corona-terrassen’ in Raalte definitief verdwijnen wordt het hele terrasbe­leid onder de loep genomen

Knus tegen elkaar aan zitten op het terras kan weer beginnen. In ieder geval wat betreft de ruimte die terrassen extra kregen om te voldoen aan de coronamaatregelen. De horecagelegenheden gaan weer terug naar de oude terrasindeling nu alle maatregelen zijn afgeschaft. Ook moeten de horecazaken binnenkort weer belasting betalen over de plekken die zij in de openbare ruimte innemen.

12 mei