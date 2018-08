Minder inbraken in Salland tijdens zomermaanden

In de gemeente Olst-Wijhe werd sinds juni twee keer ingebroken of een poging tot inbraak gedaan, in de gemeente Raalte vijf keer. Dat is veel minder dan in de periode december-februari. Toen waren er 13 gevallen in Olst-Wijhe en in Raalte 15. Ook vergeleken met de zomer van vorig jaar vallen de cijfers iets lager uit.

Alleen in maart dit jaar laten de inbraakcijfers een uitschieter naar boven zien. Toen werd er in Raalte 23 keer ingebroken of een poging gedaan om in te breken, soms wel drie of vier keer op dezelfde dag. Een opvallend hoog getal voor de normaal gesproken rustige gemeente, maar wie de daders zijn of waarom de inbraken nu zijn opgehouden blijft een raadsel. Coenen: ,,We hebben onderzoek gedaan, maar daar is niets uitgekomen.”