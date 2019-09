Minder panelen dan gedacht op daken ‘Carmel’-scholen, in Raalte wél geplande aantal gelegd

Video Deze zeven kinderen in Den Nul hebben een schoolge­bouw voor zichzelf. Nog wel

17 september Deze zomer is obs De Holsthoek in Den Nul na 62 jaar zelfstandigheid gefuseerd met Ter Stege in Olst en De Klimboom op de Boskamp. Nog even en dan heeft Den Nul geen school meer, maar in elk geval tot de zomervakantie is het gebouw nog in gebruik bij groep 7 en 8. Zeven leerlingen in totaal en meester Gerard.