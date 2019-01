Minder woninginbraken in Salland

Ook kinderpor­no in app-groep van leerlingen de Capellen­borg in Wijhe

15:33 Onrust op de middelbare school de Capellenborg in Wijhe. In een app-groep van leerlingen circuleert kinderpornografisch materiaal. De politie onderzoekt de zaak en ouders van de school zijn door de directie per brief op de hoogte gesteld.