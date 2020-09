Minister pareert doemscenario N35: ‘Er is nog geen planning, we nemen rustig de tijd’

In Raalte leven grote zorgen over de verkeersveiligheid op de rijksweg tussen de regio Zwolle en regio Twente. De gemeente pleit al jaren voor een aanpassing naar een 100 kilometerweg met aan beide kanten twee rijstroken. Het grootste knelpunt van de weg tussen Wijthmen en Nijverdal ligt in Raalte, bij Kruispunt Bos. Daar rijden nu dagelijks 19.000 voertuigen over de weg. In 2040 kan dit oplopen tot 29.500 voertuigen. Vorige maand schetste wethouder Wout Wagenmans nog een doemscenario waarin het buitengebied van Raalte overbelast wordt als het project weer vertraging oplevert.

Van Nieuwenhuizen liet donderdag weten oog te hebben voor die zorgen. ,,Ik heb daar met gedeputeerde Bert Boerman serieuze gesprekken over. In oktober staat een volgend gesprek gepland, daar kan ik verder nog niks over zeggen.’’

Planning

Wagenmans vreest voor nieuwe vertraging, maar volgens Van Nieuwenhuizen is er nog geen planning. ,,In die zin loopt het dus nog volgens planning. We nemen rustig de tijd voor een zorgvuldige beslissing. Investeringsbeslissingen nemen we altijd pas in november bij de jaarlijkse ronde. We vragen nog even geduld.’’

Voor de hele aanpak van de N35, het stuk tussen Nijverdal en Wijthmen, wordt ruim 475 miljoen euro uitgetrokken. De Provincie Overijssel heeft al aangeboden om bijna een kwart van de kosten, 120 miljoen euro, voor haar rekening te nemen.