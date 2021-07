Mislukte auto-aankoop in Wijhe mondt uit in matpartij: vrouw met hechtingen in ziekenhuis

Sallandse dorpsfees­ten sneuvelen op laatste moment door corona, nog hoop voor Olst en Wijhe: ‘Het leuke is er wel af’

16 juli In Broekland, Luttenberg en Wesepe is er deze zomer geen traditioneel meerdaags dorpsfeest. De dorpen moeten het stellen met een slap aftreksel van het origineel, nu het kabinet het de organisaties onmogelijk heeft gemaakt om veel mensen samen te brengen in, bijvoorbeeld, een feesttent. In Wijhe en Olst hebben de organisaties nog een sprankje hoop.