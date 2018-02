Mobiel stembureau op NS-station Raalte

Snipperroute: gratis ophalen snoeihout in buitengebied Raalte

22 februari Inwoners van het buitengebied in de gemeente Raalte kunnen voortaan hun snoeihout gratis laten ophalen. De agrarische natuurvereniging Groen Salland zamelt het hout in, en kan het aan huis versnipperen. Twee keer per jaar, in maart en december, is de zogenoemde Snipperroute.