Mogelijk buurtbus naar Luttenberg

video 'Dialect niet te redden, bijna alle platpra­ters zijn dood'

13:09 Is het Nedersaksisch gered, nu het erkend is als officiële taal in Nederland? Nee, zegt Hans Keuper (74), voorman van de Achterhoekse dialectband Boh Foi Toch. ,,De meeste mensen die plat praten zijn toch al dood.’’