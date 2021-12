Mogelijk gemeentelijk onderzoek op plek dodelijk ongeval bij Raalter supermarkt

Volgens winkelend publiek op de plek van het fatale ongeval ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties bij de supermarkt. Dat iemand verongelukt is op die plek is verschrikkelijk, zei Ingrid Wolf uit Raalte bijvoorbeeld tegen de Stentor. ,,Maar het is wel een gevaarlijk punt. We zien vaak genoeg mensen daar op de fiets of lopend nog snel even voor of achter zo’n vrachtwagen langs schieten. Dat wil niet zeggen dat dat nu ook gebeurd is, dat weet ik niet. Maar je ziet daar dus vaak genoeg riskante dingen gebeuren.’’