Mogelijk verbod op zonneparken op landbouwgrond: ‘Maar als een boer zelf initiatief neemt, is het ineens geen probleem?’

Zwembad de Tippe in Heino verlaagt de prijzen: ‘We willen onze trouwe bezoekers tegemoet komen’

14 juni Breng je in coronatijd een bezoek aan Zwembad de Tippe in Heino, dan ben je vanaf dit weekend voordeliger uit. De prijzen van de toegangskaarten zijn verlaagd van 3,50 euro naar 2,25 euro. Niet-zwemmend bezoek, zoals ouders waarvan alleen de kinderen zwemmen, betaalt voortaan een euro. De prijsdaling wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting Vrienden van de Tippe. Sportbedrijf Raalte is blij met het initiatief.