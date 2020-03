Mooiste archeologische vondst van Overijssel in Heeten opgegraven

Dick Buitenkamp van Lokaal Alterna­tief stapt uit gemeente­raad van Raalte

12:03 Heinoër Dick Buitenkamp verlaat de gemeenteraad in Raalte. Per 1 april treedt Buitenkamp terug, na zes jaar raadswerk voor Lokaal Alternatief. Zijn plek wordt overgenomen door Jan Datema uit Heino. ,,De wisseling van de wacht is reeds voor de verkiezingen afgesproken.”