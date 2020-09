Morris (17) uit Raalte werkt mee aan natuurverf zonder verdacht luchtje: ‘Je kunt je huis ook gezond en duurzaam schilderen’

Drive-in bioscoop Holten corona­proof uitje: ‘Eigenlijk hadden we een petticoat aan moeten doen’

7 september HOLTEN - Hapjes op het dashboard, wijnglaasjes in de houders en een extra schoongepoetste voorruit om maar niets te missen van ‘De Beentjes van Sint-Hildegard’. Vijf avonden op rij was de film op groot scherm volledig coronaproof in een weiland in Holten te zien. „Dit is genieten”, zegt de Holtense Anneke van Lindenberg.