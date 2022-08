Muziekliefhebbers Luttenberg kunnen geluk niet op tijdens Top 700: ‘Prachtig dat dit georganiseerd wordt’

De Luttenberg Top 700 is ontstaan toen het dorp haar 700ste verjaardag vierde. ,,Vandaar ook 700 nummers", zegt Raymond met een knipoog. Het vijfdaagse muziekevenement komt qua opzet het meest in de buurt van de bekende Top 2000. Vanuit het gemeenschapscentrum wordt van 09.00 uur 's ochtends tot 23.00 uur in de avond muziek gedraaid door dj's die in koppels werken. De hitlijst kan geluisterd worden via het internet, maar óók via lokale radiozender VechtdalFM.