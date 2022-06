N337 bij Den Nul gaat flink op de schop, maar niet iedereen is even blij: ‘Heb hier weinig begrip voor’

Handballen in het zand: ‘Je moet een goede pirouette in huis hebben’

Na de promotie in de zaal richt Voorwaarts-speelster Chantal Deijk nu haar pijlen op het beachhandballen. De komende weken hoopt ze met het beachteam van Voorwaarts – een mix van speelsters uit de drie seniorenteams – voldoende punten bij elkaar te sprokkelen om in augustus aan het NK te mogen deelnemen. Dit weekeinde speelt Deijk op het mede door haarzelf georganiseerde NK kwalificatietoernooi in Twello.

10 juni