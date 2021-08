N35 bij Haarle dicht door ongeval met vijf auto's: verkeer moet over parallelweg

Evenemen­ten en horeca Raalte passen zich aan in nieuw centrum­plan: ‘Om bomen of perkjes heen bouwen’

19 augustus Door de aanpak van het centrum van Raalte wordt het schuiven geblazen voor terrassen en evenementen. De schop gaat in de grond en er zal her en der minder ruimte komen voor bestaande evenementen als Raalte on Ice. Ook terrassen krijgen een ander plekje. Hoe het er precies uit gaat zien is nog onbekend, maar: ,,De ijsbaan zal hoe dan ook veranderen’’, zegt voorzitter Martijn ter Haar.