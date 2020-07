N35 bij Heino korte tijd dicht dicht na ongeluk

VIDEO Back to the seventies in nieuwe B&B in Olst: dompel onder in groen, bruin en oranje

11 juli Wie in bed and breakfast GoedFout in Olst komt overnachten, stapt bij binnenkomst zo de jaren 70 in. Oranje, groen en bruin voeren de boventoon en álles wat in het huisje staat is origineel uit de jaren 70, tot en met een televisie die enkel sneeuwbeeld geeft. In één levensbehoefte van de mens anno 2020 wordt wel voorzien: er is wifi.