N35 bij Mariënheem wordt toch snel aangepakt: ‘Niet ideaal, maar we moeten het er mee doen’

Mariënheem hoeft niet te wachten op de beloofde rondweg voordat er wat gedaan wordt aan de verkeersveiligheid in het dorp. De N35, al jaren een bron van kopzorgen in Mariënheem, wordt binnen drie jaar aangepakt, belooft Rijkswaterstaat. Meest in het oog springende maatregel: een nieuwe kruising waarmee bedrijventerrein het Fiester wordt aangesloten op de rijksweg. ,,Hier blij mee zijn past niet’’, zegt Gerard Nij Bijvank, van de Mariënheemse verkeerscommissie.

De verkeerscommissie van Plaatselijk Belang Mariënheem heeft meegepraat over de maatregelen die Rijkswaterstaat nu wil treffen, en dat is best bijzonder te noemen. Nadat de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat in april van dit jaar laten weten dat de geplande verkeersmaatregelen, waar de lokale verkeerscommissie jaren voor heeft gestreden, van tafel gaan, is Nij Bijvank namelijk woedend en zegt hij dat de verkeerscommissie zich terugtrekt uit het overleg over de rijksweg.

De reden dat de geplande veilige ‘bajonetkruisingen’ in april geschrapt worden uit de plannen: deze aanpak is te duur voor de korte tijd dat de kruisingen gebruikt zullen worden. Immers, bij het besluit om de totale N35 aan te pakken (onder meer door de weg te verbreden tot twee keer twee rijstroken), is ook besloten om een rondweg rond Marïenheem aan te leggen. Om dan nu twee dure kruispunten aan te leggen, is niet ‘kostenefficiënt’, beredeneren provincie en Rijkswaterstaat.

Drie maanden na het voor Mariënheem pijnlijke besluit om de bajonetkruispunten (kruisingen waarbij de zijwegen niet recht tegenover elkaar liggen) niet aan te leggen, is er toch een oplossing gevonden voor de verkeerssituatie in het dorp. En die oplossing is besproken met de verkeerscommissie. ,,We zijn over onze woede heengestapt om toch invloed te kunnen uitoefenen’’, zegt Nij Bijvank.