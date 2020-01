N35 tussen Nijverdal en Haarle afgesloten na ongeluk

UPDATE 19-jarige Raaltenaar slachtof­fer van mishande­ling bij spoorweg­over­gang Raalte

17:25 De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling in Raalte in de nacht van zaterdag en zondag. Bij de spoorwegovergang ter hoogte van de Ganzeboomlaan werd volgens de politie rond 03:45 's nachts een fietser van zijn fiets getrapt.