Na 15 jaar frituren vinden Dineke en Wilco van Klinken uit Raalte het tijd voor iets anders: ‘Er is meer in het leven dan werken’

Kaart Deze banen zijn het populairst onder zelfstandi­gen in jouw gemeente

8:24 De meeste zelfstandige ondernemers in Oost-Nederland zijn werkzaam in de landbouw, bosbouw of visserij en in de handel. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In heel Nederland steeg het aantal zelfstandigen de laatste jaren verder door.