Na dramatisch coronajaar zorgt nu het weer voor late Sallanse asperges: ‘Maar ze zijn wel extra lekker’

Grasduinen in de lokale politiek: Zomerpro­gram­ma Raalte levert soms nieuwe politici op, maar zeker niet altijd voor de eigen partij

7 mei Hoe werkt het toch allemaal in de lokale politiek? Raaltenaren kunnen zich deze zomer verdiepen in de politieke kant van bijvoorbeeld de gemeentekas, de besluiten over de N35 of de woonkansen. Lokale partij Burgerbelangen Raalte biedt namelijk vanaf 12 mei een Zomerprogramma, met acht thema’s. Het is nadrukkelijk géén partijpolitiek programma, zegt organisator Ben Nijboer.