Na hondenpoepactie worden nu hardrijders op ludieke wijze aangepakt in Broekland

Raaltena­ren moeten op politieke rem kunnen trappen: BurgerBe­lan­gen wil raadgevend referendum

16 januari Als inwoner van een gemeente kunnen ingrijpen bij belangrijke politieke beslissingen? Dat wil BurgerBelangen mogelijk maken in Raalte. De partij van fractievoorzitter Ben Nijboer dient een initiatiefvoorstel in om een raadgevend referendum in te voeren in de gemeente. ,,Het wordt tijd dat onze inwoners deze mogelijkheid krijgen’’, zegt hij.