Na Raalte blazen Heeten en Nieuw-Heeten ook carnavalsoptocht af wegens verwachte storm

UPDATEDe carnavalsoptocht in Raalte is afgelast vanwege de verwachte windstoten tot honderd kilometer, waar later op de dag rekening mee moeten worden gehouden. Ook de optochten van Heeten en Nieuw-Heeten gaan niet door. Het besluit valt nadat eerder op de ochtend al een streep ging door de optocht in Wilp-Achterhoek.

Het doorgaan van de optocht in Raalte was zaterdagavond al onzeker, maar toen werd wel besloten om de stoet een uur later te laten starten. Twee uur in plaats van één uur ’s middags, omdat de weersverwachting voor later op de middag beter was. Zondagochtend rond 10:00 uur werd besloten dat ook een uur uitstel waarschijnlijk geen uitkomst biedt. Het blijft de hele middag hard waaien en de veiligheid is niet te waarborgen voor deelnemers en publiek.

Optochten Heeten en Nieuw-Heeten gaan ook niet door

Burgemeester Martijn Dadema laat op Facebook weten dat naast de optocht van Raalte, die van Heeten ook niet doorgaat. ,,De veiligheid is niet te garanderen. Natuurlijk enorm balen voor alle wagenbouwers en loopgroepen die vele uren hebben gestopt in hun creaties.”

Golfoorlog

De optocht van Raalte is de grootste van Salland. Het is niet voor het eerst in de geschiedenis dat de Stöppelkaters, die de optocht al sinds de jaren zestig organiseert, moet afblazen. De eerste keer was in 1991, mijmert Nijboer. ,,Dat was in verband met de Golfoorlog, tandarts Robert Paul de Ruiter was toen prins. Onze huidige prins Laurens baalt als een tierelier. Uit eigen ervaring weet ik hoe mooi het is om hoog vanuit je eigen prinsenwagen door Raalte te rijden. Hij vindt het niet leuk, maar staat volledig achter ons besluit. Dit is zo overduidelijk, het is onverantwoord voor de veiligheid van deelnemers en bezoekers.’’

Het doorgaan van de optocht in Salland was zaterdagavond al uitvoerig besproken met de gemeente en brandweer en toen werd tot een uur uitstel besloten. ,,Het weerbeeld is nu zo veranderd dat er zware windstoten komen tot honderd kilometer per uur, dan heb je het over windkracht tien’’, legt Nijboer uit. ,,Dat maakte het besluit voor ons eenvoudig qua veiligheid. Ook in Wilp, Heeten en Oldenzaal gaat de optocht ook niet door. Een veredelde optocht met alleen loopgroepen zonder hoge grote wagens en prinsenwagens gaan we niet houden, dat is voor het publiek ook niet leuk, zeker niet met al die regen.’’

Alle binnenactiviteiten in diverse Raalter café’s gaan gewoon door, benadrukt Nijboer. ,,Bandjes en artiesten brengen daar vanmiddag extra sfeer. In residentie De Leeren Lampe zou vanmiddag de prijsuitreiking zijn, daar organiseren we ook een vervangend programma. Dus carnaval gaat door maar helaas zonder optocht.’’

Sneu