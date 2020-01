Botten en mysterieu­ze ketel in kruipruim­te zorgen voor spannende middag bij Hielke (65) uit Wijhe

29 januari Het is een doodgewone middag voor Hielke Visser (65) uit Wijhe. Een isolatiebedrijf komt de vloer in zijn huis isoleren en daar zou het bij blijven. Maar van het ene op het andere moment staat zijn huis vol met politieagenten en de forensische opsporingsdienst. In de kruipruimte van zijn woning zijn botten gevonden.