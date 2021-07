Na twee jaar plannen smeden is de bouw van Zonneweide Torenallee in Raalte dan toch begonnen

Peter Maatman breekt lans voor prak­tijkleer­lin­gen met rugzakje: ‘Ze zíjn niet moeilijk, maar hébben het soms moeilijk’

10 juli Terwijl het leeuwendeel van het onderwijs door corona was lamgelegd en het moest stellen met lessen via laptops, kon Peter Maatman zijn praktijkleerlingen gewoon op school in levenden lijve wijzer maken. De 52-jarige ‘instructeur groen en metaal’ van het Carmel College in Raalte doet dat al bijna twee jaar met het grootste genoegen. Tegelijkertijd maakt het hem boos en verdrietig dat er nog steeds minderwaardig wordt gedaan over praktijkonderwijs.