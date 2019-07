Natuur Oost-Nederland zucht en steunt onder droogte

Beken en vennen die droog te staan, verkruimelde heide en kwetsbare diersoorten als de kamsalamander die dreigen te verdwijnen. Natuur en landbouw in het oosten van Nederland zuchten en steunen onder de droogte en gebrek aan regen. Beregenen uit oppervlaktewater mag al niet meer. In de buurt van kwetsbare natuurgebieden grondwater onttrekken voor de landbouw is inmiddels ook taboe om de natuur te beschermen. De regen van nu is een druppel op de gloeiende plaat.

Landelijk ligt het tekort aan neerslag op 176 millimeter, maar in de Achterhoek gaat het om 242 millimeter. In het recorddroogtejaar 1976 werd 250 millimeter gemeten. Vorig jaar had het oosten van Nederland het ook al moeilijk. ,,Deze regio heeft het dus twee jaar achter elkaar zwaar te verduren’’, zegt Hein Pieper, dijkgraaf van Rijn en IJssel en vice-voorzitter van de Unie van Waterschappen. ,,Wij blijven er alles aan doen om het water zo lang mogelijk vast te houden en de regen die er valt op te vangen, zodat deze in de grond kan trekken.”

Waterpeil moet omhoog

Natuurmonumenten zou graag zien dat het waterpeil in het voorjaar op veel plekken omhoog gaat, zodat water beter kan worden vastgehouden om vrij te geven in droge periodes. Vooral bij de hoge zandgronden van het oosten staat het grondwater extreem laag, zegt Michiel Schaap, ecoloog in de Achterhoek. ,,De natuur is nog niet hersteld van de droogte van vorig jaar. De voortplanting van veel dieren komt in gevaar doordat we nu wéér zo’n droog jaar hebben.” Regenwormen kruipen diep weg, waardoor vogels, maar ook bijvoorbeeld dassen, die niet meer kunnen vangen. Het aantal jonge dassen daalt. ,,Het water in onze vennen in het Kienveen hoort een meter hoger te staan dan nu.’’ De kans dat die binnenkort droog vallen is volgens hem groot. Kikkers en de salamanders redden het dan ook niet.

Quote De situatie is nog erger dan we dachten Ruben Vermeer, Ecoloog Natuurmonumenten over de Sallandse Heuvelrug

Op de Sallandse Heuvelrug is de situatie al niet veel beter. ,,Het is nog erger dan we dachten’’, zegt ecoloog Ruben Vermeer. Vorig jaar heeft Natuurmonumenten plekken uitgediept om te voorkomen dat poelen droog zouden vallen. Daarbij was al rekening gehouden met een extreem lage grondwaterstand. ,,Op dit moment staan ze allemaal bijna droog en de kans is groot dat ze helemaal droog vallen.’’ In de poelen leven onder meer kamsalamanders, heikikkers en bijzondere libellensoorten. ,,Tot voor kort, want het maar de vraag of ze deze droogte hebben overleefd. De kamsalamander staat al jaren onder druk, maar de laatste tellingen lieten ronduit dramatische resultaten zien; slechts 15 werden er geteld.’’

Waterpeil

Natuurmonumenten krijgt nogal eens te horen dat ze de natuur met rust moet laten. Maar dat is geen optie, zegt Michiel Schaap. ,,In Nederland is het waterpeil verre van natuurlijk. Alles wordt gereguleerd met stuwen, dammen en sluizen.” Van oudsher wordt in Nederland veel water weggepompt, zodat het land droog genoeg is om te bewerken. Het waterpeil moet vooral in het voorjaar volgens Schaap en Vermeer op veel plekken echt omhoog.,,Zodat er in de zomer genoeg water voorradig is. Natuurgebieden kunnen heel goed fungeren als wateropslagplek.”

Natuurmonumenten vraagt waterschappen om maatregelen te treffen zodat het water niet nóg lager zakt. Een verbod op het winnen van water uit oppervlaktewater of grondwater bijvoorbeeld. De waterschappen van Vechtstromen en Rijn en IJssel hebben dit recent ook gedaan. ,,Hopelijk volgen er snel meer, want grondwater is niet onuitputtelijk.”

1976