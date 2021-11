Natuurliefhebbers werken zich in het zweet voor het behoud Mariënheemse Boetelerveld: ‘Heb het er warm van’

VIDEOIn alle vroegte zijn zo'n twintig natuurliefhebbers zaterdagochtend uitgerukt naar het heidegebied van het Boetelerveld in Mariënheem. Uitgerust met scheppen, zagen en heggenscharen werken de natuurliefhebbers zich in het zweet om heidegebied te ontdoen van overtollige begroeiing. ,,Belangrijk, want anders groeit het helemaal vol.”