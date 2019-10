Negen Sallandse zorgorganisaties gaan werken met gedeelde verplegers

Niet in elkaars vaarwater zitten, maar elkaar helpen. Een samenwerking tussen negen Sallandse zorgorganisaties moet zorgen voor een efficiënter beleid rond de inzet van verpleegkundigen in de regio. Daarom is de ‘regioverpleegkundige’ in het leven geroepen door onder meer Carinova, ZGR en Solis. Het project begint volgend jaar in de omgeving Deventer, Raalte, Olst-Wijhe en Holten.

Verzorgenden kunnen de regioverpleegkundige in de avond, nacht en in het weekend inschakelen voor vragen waar ze zelf niet uitkomen of als zich een complexe situatie rond een cliënt voordoet. Denk hierbij aan het behandelen van wonden of het toedienen van medicijnen.

Voorbij klein individueel belang

De zorginstellingen hebben een tekort aan arbeidskrachten en willen van deze nood een deugd maken door verpleegkundigen te laten rouleren. Jan Griepink, bestuurslid van Carinova, legt uit hoe dit werkt en hoe de functie van regioverpleegkundige tot stand is gekomen. ,,Het tijdperk van marktwerking in de zorg waarbij ‘we’ elkaar de tent uit jagen is voorbij. Vraagstukken kunnen bijna niet meer individueel opgelost worden, omdat de arbeidsmarkt te krap is. We moeten elkaar opzoeken en helpen. Vanaf januari starten we met de regioverpleegkundigen zodat we die krapte delen.”

In de praktijk gaat de regioverpleegkundige als verlengstuk dienen van de verzorgende van een woonzorgcentrum en een specialist van het ziekenhuis. Heeft de verzorgende een vraag waar hij of zij niet uitkomt, kan de regioverpleegkundige opgeroepen worden. ,,Diegene is altijd oproepbaar en staat binnen twintig minuten de locatie. Als zorgorganisaties gaan we met dit project voorbij ons kleine individuele belang.”

Onder één vlag

Loes Kater, directeur van ZGR, is voorzitter van het samenwerkingsproject. Zij spreekt van een unieke samenwerking in de zorgsector. ,,Landelijk zijn er meer regio’s waar zorgorganisaties met elkaar samenwerken. Maar ik heb nog nergens een samenwerking van dit kaliber aangetroffen.” Ze vertelt dat de zorg een nieuwe fase ingaat, waarbij door onder meer vergrijzing een groeiende zorgvraag komt. ,,En dan moeten wij als zorgorganisaties de vijver vergroten in plaats van in elkaars vijver te blijven vissen.”