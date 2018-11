Niels Lipman regeert Heino als Prins der Sökkestoppers

Overlijden schooldi­rec­teur Paul Dronkert (41) uit Den Ham zware klap

17:21 De voetganger die donderdagavond zwaargewond raakte bij de aanrijding in Den Ham, is de 41-jarige Paul Dronkert. Hij is afgelopen vrijdag aan zijn verwondingen overleden. Paul Dronkert is directeur van De Elimschool in Hellendoorn en Nijverdal. Tevens is hij de directeur van De Wissel in Almelo.