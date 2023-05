Nienke (25) opent deuren van haar boerderij in Dijkerhoek: ‘Wil een realistisch beeld geven’

met video Niet de grootste boake dit jaar, maar de mooiste: ‘Voor sommigen is het wel zoeken naar motivatie’

Wie bouwt de grootste boake in Holten? Dit jaar niemand. Door stikstofeisen moeten de stapels noodgedwongen kleiner. Zo ook die van buurtschap Espelo. Daarom wordt er gestreden om het mooiste paasvuur. Dat is niet voor iedereen een uitdaging. ,,We moeten de jongens er echt bij betrekken dit jaar.”