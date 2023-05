Nienke (25) zet deuren van haar boerderij open in Dijkerhoek: ‘Wil realistisch beeld geven van wat hier gebeurt’

Met zelfge­maakt fotobord eert Flip Jonkman (76) Canadezen die in Heino sneuvelden: ‘Dit zijn bijzondere dagen’

Wie halverwege april door Heino rijdt, kan het niet ontgaan dat er herdacht wordt. De vlaggen in het dorp herinneren aan de bevrijding van Heino op 12 april 1945, die niet zonder incidenten verliep. Flip Jonkman zet zich al jaren in voor het in leven houden van de herinnering. ,,Ik krijg zelfs reacties uit Canada.’’