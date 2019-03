Nieuw geasfalteerde N35 tussen Raalte en Heino nu al weer stuk

Verklaring

Rijkswaterstaat heeft geen verklaring voor de beschadiging van het nieuwe wegdek, maar maakt zich geen grote zorgen. De schade is wel bekend. ,,Rijkswaterstaat houdt de kwaliteit van het wegdek scherp in het oog. Dit gebeurt onder andere door onze weginspecteurs die dagelijks over de snelweg rijden en we krijgen via de Landelijke Informatielijn ook meldingen van weggebruikers. Bij onveilige situaties nemen we direct maatregelen om de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen en de hinder te beperken”, aldus een zegsvrouw.