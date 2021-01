Nieuw Heeten vermaant hardrijders met stickers op kliko’s: ‘De grootste angst is dat er ooit een kind wordt aangereden’

Eerste luchtalarm van 2021 gaat te laat af in IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland

4 januari Om stipt 12.00 uur zou in heel Nederland het eerste luchtalarm van 2021 moeten afgaan. Op dat tijdstip was het in de veiligheidsregio's IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland echter stil op straat. Zo'n twee minuten later dan normaal, loeide het alarm alsnog.