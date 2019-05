Nieuw seizoen HOFtheater Raalte: tributebands en cabaretiers van naam

Angst regeert bij boeren na ‘overval’ op varkens­stal: ‘We voelen ons machteloos en vogelvrij’

8:17 ,,Het gevoel van machteloosheid is groot, kinderen van varkenshouders zitten te huilen voor de tv, bang dat ’t hen ook overkomt.’’ De bezetting van de varkensstal in Boxtel door dierenactivistengroep Meat the Victims, maandag, is een voorlopig dieptepunt in de strijd tussen boeren en activisten, stelt Theo Duteweerd uit Mariënheem, directeur van brancheorganisatie voor varkenshouder POV.