Nieuw Yooooo Orkest in Raalte uitkomst voor celliste Floor (11)

VIDEO Greet (84) uit Boskamp ontsnapt dankzij app aan eenzaam­heid na plotseling overlijden van haar man

30 november ‘Volkomen van de wereld’ was Greet van Reijsen toen haar man Ton in februari 2018 plots wegviel. ,,Ik heb heel hard mijn best gedaan op de been te blijven en onder de mensen te blijven. Daarbij heeft Dag!enDoen! mij enorm geholpen. Ik ben heel erg blij en verrukt over dit systeem en hoop dat het zich kan uitbreiden”, zegt de 84-jarige inwoonster van de Boskamp.