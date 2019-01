Nieuwe stukjes maken puzzelen op kavelruil Salland makkelijker

Een rustige jaarwisse­ling in Salland

1 januari De jaarwisseling in de Sallandse gemeenten Raalte en Olst-Wijhe zijn zonder noemenswaardige incidenten verlopen. ,,Het was druk in de dorpen,’’ aldus Martijn Dadema, burgemeester van Raalte. ,,Maar er zijn geen opstootjes of vechtpartijen geweest of iets dergelijks.’’