Nieuwe woning in Herxen moet in lintbebouwing passen: ‘3 meter naar achter is mooi compromis’

Buurt vreest dat ‘wijkje’ einde inluidt voor bijzonder stukje Heino: ‘Gemeente geeft niet thuis’

Weilandjes, hagen, bomenrijen en grindpaden kenmerken het buitengebied aan de zuidwestkant van Heino. Dit is geen plek voor elf woningen op één perceel, vinden Rik van Egmond (68) en zijn vrouw Colette (62). Het echtpaar staat niet alleen in de weerstand tegen de bouwplannen op het terrein van voormalig tuincentrum Van der Vechte aan de Brinkweg. ,,De buurt is bang dat dit de opmaat is naar meer huizen in dit bijzondere gebied.’’

19 november