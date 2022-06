Nieuws gemist? Raalter bus brandt uit tijdens schoolreis • Hoever mogen de boeren gaan?

Een touringcar van TCR Raalte met twintig leerlingen en twee docenten is vrijdagmiddag in de Achterhoek in brand gevlogen. Alle inzittenden konden er op tijd uit. De bus is volledig uitgebrand.

Boeren gaan massaal protesteren. Acties hebben vaak veel maatschappelijke impact: snelwegen worden geblokkeerd, treinen aan kettingen gelegd, ministers thuis opgezocht. Bereiken ze daarmee hun doel en hoe ver mag je gaan?

Snoeihard is de kritiek op de zendmasten die sinds kort aan de toren van de Petruskerk in Wapenveld hangen. De protestantse gemeente hoopt dat ze snel gecamoufleerd worden. ,,Een kerktoren moet eruitzien als een kerktoren!’’

Net als vijf jaar geleden maakt Lieke Martens kort voor het EK een transfer. Ze verlaat FC Barcelona om bij Paris Saint-Germain te gaan spelen. Nog altijd in de Europese top, maar iets dichter bij huis en haar vriend Benjamin van Leer.

Volledig scherm Jhonny van Beukering werkt nu in de leukste club vindt hij zelf.

Ooit was Jhonny van Beukering spits van Feyenoord. Nu is hij portier van stripclub De Nacht in Tilburg. Over het nieuwe leven van een ex-prof, die vanwege geldproblemen vier loodzware jaren achter de rug heeft.

Voetbalvereniging Steenwijk wil zaterdag naar de vierde klasse promoveren. Dat moet het laatste klusje zijn van trainer Kees de Jong (71).

Met een ‘v’ in het paspoort gaat Eus in het voorjaar van 2013 op pad voor wat een lange fietsreis door Europa zal worden. Negen jaar later keert de Zwollenaar terug als man. Nu ligt er het boek Tour de Trans, een persoonlijk (reis)verslag van een gendernomade.

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Esther Holtman (50) weet uit het verleden wat het is om met minder rond te moeten komen.

Volledig scherm Frans Bauer en Tante Rikie hebben de feesthit 'Hoofd, schouders, knie en teen' uitgebracht. © Feestfabriek Alles Komt Goed

En dan nog even dit: Frans Bauer heeft samen met festivaldirectrice Tante Rikie (72) van de Zwarte Cross een feestnummer gemaakt. ,,Tante Rikie is voor deze hit naar de studio gelokt. “

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.