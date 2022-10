Nieuws gemist? Statushouders in kerkgebouwen • Martin weigert huurverhoging van 6 euro

Honderden statushouders kunnen tijdelijk in leegstaande kerkelijke gebouwen in heel Nederland terecht en het Rijk trekt geld uit voor de kosten die dat met zich meebrengt. Staatssecretaris Eric van der Burg (asielzaken) geeft daarmee groen licht voor het plan van de Protestantse Kerken (PKN) en de gemeente Kampen.

Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker met mensen die positief zijn getest op het coronavirus. Ze behandelen momenteel 842 mensen die het virus onder de leden hebben. Sinds vrijdag is het aantal opgenomen mensen met corona gestegen met 146. Dat is de grootste stijging over een weekeinde sinds 14 maart.

‘Kent u die grap van NS die per 3 oktober met langere treinen zou rijden tussen Zwolle en Amersfoort?’ Het cynisme druipt er vanochtend van af op sociale media richting de vervoerder. Na weken van grote drukte op dat traject zou die maatregel soelaas bieden, maar toch puilde de trein in de ochtend weer uit.

Piet Adema is de nieuwe landbouwminister namens de ChristenUnie. Hem wacht een zware taak, zo signaleren velen in de sector. Adema heeft geen agrarische achtergrond en is geen vakminister. Hoe zijn de reacties in de regio op zijn aantreden?

De afwikkeling van het faillissement van zorgbedrijf Ontzorgd Wonen heeft voor ouderen in Heino een vervelend staartje gekregen. De duizenden euro’s borg die zij betaalden aan het zorgbedrijf zien zij niet meer terug.

PEC Zwolle heeft het contract met Younes Taha opengebroken en verlengd. De middenvelder kwam in de zomer over van Jong FC Volendam en had een contract tot medio 2024 met een optie voor nog een jaar.

Terug is-ie, sneller dan verwacht. Mathieu van der Poel spoelt de kater van het ene WK in Australië, toen hij na een incident met een aantal tienermeisjes een nacht doorbracht op het politiebureau, weg met een ander WK. Komende zondag start hij in Veneto bij de eerste editie van het WK gravel.

Het weerzien met SC Heerenveen zal volgende week zaterdag voor Erwin Mulder vanaf de tribune van De Adelaarshorst plaatsvinden. Want de tweede doelman van Go Ahead Eagles is langdurig uit de roulatie.

Stoere brede torso’s en dames in fijne kanten bh’tjes, gefotografeerd op het boerenerf. Wie wil weten wat er aan Nederlands schoon onder een boerenoverall schuilt, krijgt het te zien op twee kalenders: de ene met boeren en de andere met boerinnen. ,,Aan kandidaten geen gebrek’’, zegt initiatiefnemer Stef Bloo uit Bathmen. ,,Deze editie meer dan ooit.’’

Wat is er in Heerde aan de hand? De Noord-Veluwse gemeente heeft de meeste jonge rokers van heel Gelderland, blijkt uit onderzoek van Independer. Volgens de vergelijkingssite is er in Nederland sowieso een flinke toename van paffende tieners.

Martin Hinten kreeg als enige van zestig bewoners van een appartementencomplex in Meppel een huurverhoging aan de broek, omdat zijn woning kleiner is dan de andere en daardoor beter te verwarmen. ,,Tja, 6 euro... Voor mij zijn dat toch drie broden in de maand. Komt bij dat de boodschappen alsmaar duurder worden. Zo duur dat ik tegenwoordig overal spaarzegels bij krijg. Het is moeilijk.”

Volledig scherm De Canadese Paula Blacklock-Prociuk (69) strooit op het ereveld in Loenen een deel van de as uit van haar in 2020 aan corona overleden moeder Ninette. © Rob Voss

Nationaal Ereveld Loenen was vandaag het decor van een bijzondere bijeenkomst. Paula Blacklock-Prociuk (69) uit Toronto, Canada, strooide er na een korte samenkomst as van haar overleden moeder, de Apeldoornse verzetsheldin Ninette Opolski, uit.

En dan nog even dit: Dit nieuws hakt er even in: Groentefabrikant HAK legt deze winter zes weken de productie stil vanwege de hoge energieprijzen. Het wecken van de groenten en peulvruchten in glazen potten, om deze producten houdbaar te maken, kost veel energie.

