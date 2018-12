Noaberschap vieren op burenochtend in Raalter tent

Sallandse Botter­markt Raalte verovert plek op erfgoed­lijst

16:35 De missie van de stichting Sallandse Bottermarkt in Raalte om de braderie met oude ambachten op de erfgoedlijst te krijgen, is gelukt. Het evenement heeft een plaats verworven op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Dat is een nationale verzameling van onder meer tradities en rituelen.