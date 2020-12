Nog geen spoor van vermiste Danny (18) uit Lemelerveld, politie zoekt vandaag verder in Raalte

Verloskun­di­ge uit Raalte in tv-serie: ‘Ik ga nooit weten hoe het is om te bevallen’

20 december Hij heeft al zo'n duizend bevallingen begeleid en kent na twintig jaar in het vak alle aspecten van zwangerschappen en geboortes. Maar verloskundige François Hesseling uit Deventer, met een praktijk in Raalte, zal één ding nooit ervaren: ,,Ik ga nooit weten hoe het is om te bevallen.”