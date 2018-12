Vuurwerkpi­sto­len in beslag genomen in Heino

9:16 De politie heeft in Heino zaterdag vijf vuurwerkpistolen in beslag genomen, met daarbij een hoeveelheid patronen. De vuurwerkpistolen, ook wel bekend als alarmpistool, zijn in Duitsland vrij verkrijgbaar, maar in Nederland verboden zonder vergunning.