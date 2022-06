Nog meer kritiek op ‘beruchte’ fietstunnel in Olst, Fietsersbond niet betrokken: ‘Had wel gemoeten’

Ut Huus uit Olst-Wij­he uit financiële zorgen door reddings­plan: ‘Dit plan wordt elk jaar beter’

De redding is nabij voor Ut Huus. De stichting, waaronder het Holstohus in Olst en sporthal De Lange Slagen in Wijhe vallen, kende financiële nood door teruglopende inkomsten, wegvallen van huurders en de gevolgen van de coronapandemie. Met de aanstelling van een nieuwe directeur en een toekomstplan is het gevaar van financiële malaise geweken; de stichting richt zich weer op activiteiten in plaats van bezuinigen.

10 juni