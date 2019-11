Noorse invloeden bij Roelofsen Horse Trucks uit Raalte na overname aandelen

Van Nederland tot Hongarije en van Oostenrijk tot Amerika. Je kan het zo gek niet bedenken, maar Roelofsen levert paardenvrachtwagens aan klanten over de hele wereld. Het Raalter bedrijf wordt als één van de grootste fabrikanten in Europa bestempeld. De overname past volgens eigenaar Jonny Roelofsen in de groeiambities van het bedrijf. ,,Enige tijd geleden hebben wij vlak bij ons pand een kavel gekocht. Binnen twee jaar willen wij al onze locaties op één vestiging hebben”, zegt Roelofsen. De eigenaar zegt inmiddels zóveel personeel in dienst te hebben, dat niet iedereen in de kantine past tijdens de pauze.

Investeren

Maar hoe komt een Noorse zakenman uit bij een fabrikant in paardenvrachtwagens uit Raalte? ,,Hij is klant bij ons, en via een Noorse dealer in paardenvrachtwagens zijn wij in contact gekomen. Zijn dochter heeft een mooie carrière in de paardensport. Na kennismaking werd het vrij snel duidelijk dat hij een investering wilde doen in het bedrijf. Het proces van onderhandelen en beslissen heeft al met al een jaar gespeeld.”

Hoewel de Noor nu de helft van de aandelen in het bedrijf in handen heeft, verandert er niets aan de bedrijfsvoering. ,,De investering is een belangrijke stap in de groei van ons bedrijf. We willen nog groter worden en daarom moet ons merk zowel nationaal als internationaal uitgebouwd worden’’, vertelt Roelofsen.

Niet dagelijks over de vloer

Roelofsen begon in 1987 voor zichzelf als fabrikant in paardenvrachtwagens. Inmiddels runt hij een bedrijf met ongeveer tachtig mensen in dienst. ,,Dat willen we uitbreiden. Bjørn zal strategisch meedenken over de toekomstvisie van ons bedrijf om die groei te ondersteunen. Het is niet zo dat hij hier dagelijks over de vloer loopt.”

Bouw nieuwe locatie

Roelofsen heeft nog geen concrete datum in zijn hoofd wanneer de nieuwe locatie in gebruik genomen wordt. ,,Maar dit moet wel binnen twee jaar afgerond zijn. We zijn al druk in gesprek met de architecten en met de gemeente.”