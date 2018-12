Nova is Sallands Kerstkindje

,,Ik ben in ieder geval altijd vrij op haar verjaardag‘’, grapt vader Edwin. ,,Of ik moet verloskundige worden. Maar dat ligt niet in de planning.‘’ Moeder Carline was op de 23e al uitgerekend. De vrees was er, voor een kerstkindje. Maar nu Nova er eenmaal is, is er niets mooiers te bedenken. ,,Ons kerstdiner is er wel een beetje bij ingeschoten. Pizza die we al in huis hadden. Nova was de naam die we al bedacht hadden. Maar juist nu met kerst wel extra mooi.‘’