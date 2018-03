Aanpak riolering Wijhe in overleg met bewoners

26 maart Het besluit om overbodig geworden rioolbuizen in Wijhe-Noord niet weg te halen, maar vol te spuiten met kunststof is volgens de gemeente Olst-Wijhe in overleg met aanwonenden genomen. Een fout bij de werkzaamheden daarvoor leidde tot problemen in een van de woningen. De bewoners kunnen nog altijd niet terug in hun huis.