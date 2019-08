Nu op z'n mooist: Paarse heidepracht op Sallandse Heuvelrug

Zon breekt door in huishoud­boek­je Raalte

22 augustus In het huishoudboekje van Raalte voor dit jaar is de zon doorgebroken. Zich baserend op het geld dat de gemeente in het eerste halfjaar heeft ontvangen en heeft uitgegeven, verwacht ze aan het eind van dit jaar een financieel voordeel. Het beeld voor de komende jaren is minder rooskleurig.